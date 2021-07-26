بإطلالة كاجوال.. زوجة عاصي الحلاني تخطف أنظار متابعيها

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، زوجة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت كوليت الحلاني، بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت تي شيرت ستان باللون الأبيض وبنطال رمادي مميز، واعتمدت على تسريحة شعر منسدلا علي كتفيها، وهو ما تناسب مع إطلالتها الصيفية.



وتزوج عاصي الحلاني، من عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، عام 1995 وفي فبراير عام 1997 رزق الزوجان بابنتهم الكبرى "ماريتا"، وفى مارس 1998 رزقا بابتهم الثانية "دانا"، وفى عام 2000 رزق الزوجان بابنهم الأصغر "الوليد".



أحيى النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا الجمعة 9 يوليو الجاري، بموسم حفلات الرياض، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.



حقق كليب حبيبي، للفنان عاصي الحلاني، وابنه الوليد، أكثر من 8.7 مليون مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 مايو الماضي.



كليب حبيبي، لـ عاصي الحلاني، وابنه الوليد، من كلمات: نزار فرنسيس، الحان: عادل العراقي، توزيع: طوني سابا، ايقاعات: سليمان دميان، ستديو: سابا، ماستر : محمد مقهور.