فرح سعيد: معرض ديارنا فرصة لصغار المنتجين

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، إن معرض ديارنا هذا العام يقام فى مارينا، لافتة إلى أن شعار المعرض لهذا العام مصر بتتكلم حرفي.

وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذا المعرض يعطى فرصة بسهولة للترويج لكل المنتجات الخاصة بصغار المنتجين ولعرض منتجاتهم على أكبر عدد من المستهلكين بأقل تكلفة.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها فخورة بأصحاب الحرف التي تُشكل الثقافة المصرية، كاشفة عن افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين.



وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة: "سعيدة جداً بالإقبال الكبير على معرض ديارنا"، مشيرة إلى سبب افتتاحه هو نشر الثقافة والعدل بين كافة المحافظات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تشجع الأسر المنتجة، ليست للسيدة فقط أو الرجل ، لكن أيضاً الأولاد، معقبة: "إحنا مش مع عمالة الأطفال ولكن مع تدريبهم وإنشائهم وتربيتهم على العمل من أجل مساعدة أهله".

وأشارت نيفين القباج إلى أن يوجد بالمعرض العديد من المنتجات ، مشيرة إلى أن هناك كتابا يتحدث عن كل منتج وكيفية تطويره، وبداية نشأته.

