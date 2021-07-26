2052 مليون دولار حجم صادرات مصر من السلع الغذائية خلال النصف الأول من 2021

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 حوالي 2052 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 13% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 1820 مليون دولار.

وتعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من عام 2021 بقيمة بلغت 382 مليون دولار، كما حقق الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة نمو45% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يونيو 2021 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع 3%.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 1090 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 9%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 340 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 187 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 110 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 324 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 157 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%، يليها أمريكا بقيمة 110 مليون دولار ونسبة نمو 25%، ليبيا بقيمة 104 مليون دولار ونسبة نمو 5%، الجزائر 93 مليون دولار ونسبة نمو 6%، السودان بقيمة 88 مليون دولار ونسبة نمو 108%، المغرب بقيمة 83 مليون دولار ونسبة زيادة 53%، الاردن بقيمة 81 مليون دولار ونسبة تراجع 11%، الصين بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 199%، إيطاليا بقيمة 68 مليون دولار ونسبة نمو 28%، ألمانيا بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 52% مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

كما احتلت الصين قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 71 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 47 مليون دولار، يليها السودان بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 46 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 29 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 110 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 22 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 22 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 63 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 68 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر لبنان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 13 مليون دولار بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

ويعمل المجلس حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

كما قام المجلس خلال النصف الأول من 2021 بإيفاد بعثات تجارية إلى السودان، أوغندا، تنزانيا، ثم جنوب السودان بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الاعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الافريقية خلال العام المالي 2021/2022.