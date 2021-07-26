عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن تطوير الريف المصري

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية بالقرى

صدى البلد

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً لمتابعة موقف التنسيقات الجارية بين الجهات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) ويأتي الاجتماع استكمالا لسلسلة المتابعات التي يجريها المحافظ للوقوف على آخر المستجدات في تطوير 149 قرية بإجمالي 894 تابع في 7 مراكز على مستوى المحافظة .. 

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط والمهندس ناجح عبدالرحمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

أسيوط في 24 ساعة| استقبال 30 طفلا ليبي للعلاج.. واخلاء منزل من السكان بعد تصدعه


في بداية اللقاء أكد محافظ أسيوط على توجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية المتعلقة بأهمية التنسيق الميداني بين الجهات وإزالة أي معوقات بشكل فوري وتوفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات المخطط تنفيذها بقرى تطوير الريف المصري خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس والمجمعات الحكومية وفقًا لاشتراطات محددة وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات لتخصيص تلك الأراضي لافتًا إلى إعداد ملف كامل بالأراضي التي يمكن استغلالها مؤكدا أن هذا المشروع القومي الهام يمس حياة المواطنين في القري المصرية ويحظي باهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.   
ووجه المحافظ مدير أملاك الدولة بإنهاء الإجراءات اللازمة والمعينات المطلوبة للأراضي المطلوبة وتسليمها لإنشاء المشروعات المزمع تنفيذها وفقاً للاشتراطات المحددة مؤكدًا على تكاتف الجهود خلال الفترة الحالية لتنفيذ مخطط تطوير الريف المصري وفقاً لأعلى مستوى لتغطية القرى بكافة الخدمات مشيدًا بالتعاون القائم بين الجهات المختلفة والأخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضي.
وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة وضع جدول زمني محدد لجميع المشروعات الجارية المقرر تنفيذها وأهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليري المواطن نتيجة سريعة علي أرض الواقع مشيراً الي وجود توجيهات بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بتغطية القرى بخدمات متكاملة وتنفيذ مخطط تطوير شامل لخدمة أهالي الريف المصري ورسم واقع أفضل لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حياة كريمة الريف المصري القرى

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: إزالة حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز الفتح والبداري وحي غرب

محافظ أسيوط : حملة مكبرة لتحسين ورفع كفاءة الطريق الزراعي

ترشيحاتنا

ما معنى وأبعاد تجميد البرلمان التونسي؟

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

برلماني يطالب دول العالم الداعية لـ السلام الاجتماعي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

أنصار حركة النهضة الإخوانية يعتدون على المواطنين التونسيين أمام البرلمان

شكري يستقبل نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. صور

منسق مصر بلا غرقى: انضم إلينا وزارات معنية لإعلاء هدف المبادرة ونتائجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

السعودية.. تفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

محاولات من الإخوان لاقتحام البرلمان التونسي بالقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ