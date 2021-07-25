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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناشدا بسرعة استكمال مستندات ملفات التصالح قبل 30 يوليو

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز واحياء المحافظة تمهيداً لتسليمها للمواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم ...جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

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وناشد محافظ أسيوط المواطنين الذىن تقدموا بطلبات تصالح بإستكمال المستندات اللازمة لقبول طلب التصالح وذلك قبل نهاية شهر يوليو 2021 ويقتصر ذلك على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح خلال الفترة الماضية حتى 31 مارس 2021 طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وقاموا بسداد رسم جدية التصالح ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت فى الطلب وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة استكمال المستندات لمدة شهر تنتهي بنهاية شهر يوليو مؤكدًا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام مشيراً إلى مواصلة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيداً لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10". 
وأشاد محافظ أسيوط بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

محافظ أسيوط قرارات التصالح مخالفات البناء اللواء عصام سعد

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