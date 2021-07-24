محافظ أسيوط: حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الأسعار الجديدة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن استمرار حملات المتابعة اليومية لمحطات الوقود وجميع مواقف سيارات الاجرة والسيرفيس بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين والتأكد من توافر جميع المواد البترولية وعدم وجود اية مخالفات، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين تنفيذا لتوجيهات رئئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والسيرفيس والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الاضرار بالمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .



وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية اليوم – إلى أن تكثيف الحملات يأتى بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح امس الجمعة كالأتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت أسعار السولار .

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لجميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين .

وأكد محافظ أسيوط إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) بالاضافة الى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.