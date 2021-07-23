الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير البترول حول رفع أسعار البنزين

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) قرار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، برفع أسعار بيع البنزين بأنواعه بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، وذلك في ضوء ما انتهت إليه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

وتضمن القرار – الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم - تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك بقيمة 6 جنيهات و 75 قرشا، والبنزين 92 أوكتين بقيمة 8 جنيهات شامل الضريبة على القيمة المضافة، والبنزين 95 أوكتين بقيمة 9 جنيهات شامل الضريبة على القيمة المضافة.