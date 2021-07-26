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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منسق مصر بلا غرقى: انضم إلينا وزارات معنية لإعلاء هدف المبادرة ونتائجها

منسق مصر بلا غرقى:
منسق مصر بلا غرقى: الهدف من المبادرة الحد من حوادث الغرق فى

قال الدكتور حازم الروبي، منسق مبادرة مصر بلا غرقى، إن الهدف من المبادرة الحد من حوادث الغرق بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف الروبي خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج صباح الخير يا مصر  المذاع على الأولى المصرية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يهمه فى المقام الأول المواطن المصري وحياته، موضحا ان الغرق قضية كبيرة وتشكل خطرًا كبيرًا بالنسبة للمصريين خاصة فى موسم الصيف.

 

وتابع الروبي "فكرة المبادرة أتت من داخل بيت الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تحت رعاية رئيس الاتحاد كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد وتم عرضها على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي،لافتًا ان المبادرة لاقت اهتماما كبيرا من جهته.


وأردف تم اتخاذ عدة خطوات فى المبادرة أهمها تدشين لجنة عليا تنفيذية للمبادرة، مضيفًا ان من خلال هذه المبادرة تمكنوا من تجميع وزارات معنية مثل وزارة الدفاع والداخلية والسياحة والتنمية المحلية والتعليم العالي والتربية والتعليم والبيئة، لأن كل وزارة من هذه الوزارات تندرج بداخلها مجموعة من المسطحات المائية سواء شواطئ أو حمامات سباحة.

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الشباب والرياضة تعلن عن تنظيم احتفالية كبرى بالإسكندرية لمبادرة مصر بلا غرقى

 

تنظم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية" احتفالیة كبرى بمنطقة الغوص و الإنقاذ بالاسكندرية یوم الجمعة المقبل فى اطار فاعلیات مبادرة مصر بلا غرقى والتي تأتى ضمن اھتمام الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمھوریة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزیر الشباب والریاضة وعدد من الوزراء و المحافظین المعنیین بالمبادرة ، وبعض رجال الأعمال والشركات الراعیة، و حوالى 500 فرد للإعلان عن الكود الخاص لعوامل الأمن والسلامة بالمسطحات المائية " حمامات السباحة والشواطئ".

مبادرة مصر بلا غرقى

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنظيم عدة فعاليات بدأت من يوم الأحد ومتواصلة حتى يوم الجمعة، فى كافة محافظات مصر بالتنسیق مع مدیریات الشباب والریاضة بالمحافظات، فى إطار فعالیات مبادرة مصر بلا غرقى التى تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للحد من حوادث الغرق الذى تتبناه  الأمم المتحدة وتحتفل به جمیع دول العالم .

أشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أنه يتم تنظيم ندوات تثقیفیة توعویة للمواطنین وارشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق و مھرجان للمنقذین وحراس الشواطئ وحمامات السباحة، لتوعية الشباب والمواطنين بمهارات عملية الإنقاذ وفى الوقت نفسه الحد من حوادث الغرق، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان و التربية والتعليم وزارة الدفاع والسياحة والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية، والإتحاد المصرى للثقافة الرياضية.

 تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ

كما سيتم الإعلان عن دراسة تطویر الشواطئ النامیة بجمیع المحافظات، و التعريف بكود عوامل الامن والسلامة بالمسطحات المائیة حمامات سباحة – الشواطئ.

يشار إلى أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفه والتاكد من توافر المعدات اللازمه لتامين الشواطئ والمسطحات المائية بالاضافة إلى اقامة الندوات والمؤتمرات التوعويه للمواطنين لتعليمهم مهارات الانقاذ الاساسيه في مختلف المحافظات.

مصر بلا غرقى حازم الروبي السيسي غرق خلال موسم الصيف

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