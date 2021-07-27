بعد قرارات الرئيس التونسي.. عصام هلال: ما فعله "الغنوشي" تصرف غير مسئول

أثنى النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، على القرارات التى اتخذها الرئيس التونسي ،بشأن تجميد البرلمان التونسي ، وعزل رئيس الحكومة، قائلا:" أمر متوقع للتصرفات غير المسئولة التي قام بها حزب النهضة الإخواني خلال الفترة القلية الماضية، والتى نتج عنها ردود أفعال سلبية فى الشارع التونسي".

وأكد" هلال " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفترة الماضية شهدت سخطا شعبيا كبيرا تجاه تصرفات الإخوان، التى لا تراعي دولة ، كونها جماعة تعمل لصالحها فقط ، لتحقيق مطامعها الشخصية على حساب الشعوب ، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي تصرف وفقا للدستور وهذا حقه الشرعي .

الرئيس التونسي قيس سعيد انضم إلى صوت الشعب المناهض لجماعة الإخوان التونسية، حيث قام بعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة راشد الغنوشي، المنتميان لـ حركة النهضة الإخوانية.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال بيان الرئاسة التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

وتشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس عدة أشهر.

وجرى خلال الاحتجاجات الحالية حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية، التي تحكم تونس منذ أكثر من 10 سنوات.