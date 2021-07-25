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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار تجميد البرلمان .. رئيس تونس: الجيش يحاسب المعتدين على الشعب.. فيديو

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

عرضت إكسترا نيوز، كلمة الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الأحد، عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الأوضاع السياسية وضد حركة النهضة الإخوانية.

 

وقال الرئيس التونسى خلال كلمته إن من يطلق رصاصة على الشعب والمتظاهرين سيجابهه الجيش بوابل من الرصاص.

 

 وأعلن تجميد سلطات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقال قيس سعيد: "قراراتي في إطار القانون وليست خروجا عن الدستور أو الشرعية، وقد قررت تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة أعين رئيسها بنفسي".

 

وأضاف الرئيس التونسي: “الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، والكل سواء أمام القانون وهناك إجراءات أخرى سنتخذها تباعا وفقا لتطور الأوضاع".

 

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

 

كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقال بيان الرئاسية التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

قيس سعيد الرئيس التونسى قيس سعي الشعب الجيش البرلما

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