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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتخذها اللورد كتشنر مقرا له وتحوى الشجرة المستحية.. حكاية حديقة النباتات بأسوان

حديقة النباتات فى
حديقة النباتات فى أسوان

"بقعة من الجمال فى أحضان النيل على الأراضى المصرية " تلك هى حديقة النباتات  في أسوان، فهى تضم مايقرب من 700 نوع من النباتات الاستوائية النادرة ، والتى لامثيل لها إلا فى تلك الحديقة ،حيث أنها من أهم المقاصد السياحية داخل محافظة أسوان  .

وتعتبر حديقة النباتات بأسوان جاذبة للعظماء والمشاهير وذلك لكونها مزارا سياحيًا تاريخيًا يتوافد إليه الزائرون والسائحون بشكل مستمر وخاصة أنها مدرجة على البرامج السياحية لمختلف الجنسيات بكافة دول العالم .

أبرز زوار حديقة النباتات بأسوان 

ومن أهم زوار حديقة النباتات بأسوان جواهر لإل نهرو، رئيس وزراء الهند الأسبق، والملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، وتيتو، رئيس يوغوسلافيا الأسبق، وملك مصر فاروق الأول، وإبنته الأميرة فريال التى أطلق إسمها على إحدى الجزر المقابلة لحديقة النباتات واختتمت الزيارات مؤخر وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى  .
 

تاريخ حديقة النباتات بأسوان 

تكونت الحديقة من خلال ترسيبات طمي النيل، التي تراكمت حول صخور النهر، وتعد نقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا ويرجع تاريخها إلي عام 1898 حين استقر اللورد الإنجليزي هربرت كتشنر  بجنوده فى تلك الجزر واتخذها مقرا له، وبدأ بزراعة النباتات والأشجار المعروفة في أسوان مثل أشجار السنط، والدوم، ونخيل البلح، والفيكس.

وسعى كتشنر خلال زيارته بلاده إلى استجلاب بعض البذور وبدأ فى زراعتها، وتلك كانت البداية الحقيقية لحديقة النباتات. ونالت الحديقة لاحقا اهتماما عظيما من جانب الملك فؤاد الأول، الذي سماها على اسمه واستجلب لها العديد من النباتات. 

وبعد ثورة 1952 أطلق عليها الحديقة النباتية، التي استقبلت زيارات الزعيمين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.
 

وصف حديقة النباتات بأسوان

جزيرة النباتات تقع وسط النيل بمدينة أسوان، ويعد موقعها متفردا على مستوى العالم وتتجمع فيه 3 عناصر للجمال لا توجد فى أى مكان آخر على مستوى العالم ، وهى طلتها على الجبل الغربى الغنى بالكنوز الفرعونية ، والذى يبدأ بمقابر النبلاء شمال وينتهى بمقبرة أغاخان جنوبا بإرتفاع قدره 50 متراً فوق سطح المياه بطول 1,5 كم على نهر النيل مباشرة ، كما أن الحديقة تقع على جزيرة رائعة تحيط بها المياه من كل مكان، وتبلغ مساحة حديقة النباتات ما يقرب من 20 فداناً، وتنقسم إلى مشايات طولية وعرضية ليتحرك عليها الزائرين والاستمتاع برؤية الأشجار، ويبلغ أقصى طول للحديقة 700 متر وأقصى عرض 115 متراً، وهى على شكل بيضاوى داخل نهر النيل وتحيط بها المياه من كل الجهات.

متحف الحديقة : بنك للجينات 
 

ويعتبر المتحف الملحق بالحديقة أو كما يطلق عليه "المعشبة" بمثابة بنك للجينات، حيث يحوى 93 عينة من النباتات التى تم تحنيطها حتى يتاح للباحثين والمهتمين بالنباتات الاطلاع على التاريخ العلمى فى التوقيتات المختلفة.

 

حكاية الشجرة المستحية بحديقة النباتات بأسوان 

كما يوجد بها نوع نادر من النباتات نطلق عليه الشجرة المستحية، التى تنكمش أوراقها بمجرد لمسها، وهنا أطلق عليها الشجرة المستحية

أسوان النيل محافظة أسوان وزيرة خارجية السودان الحديقة النباتية بأسوان حديقة النباتات بأسوان

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