عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة شركات السياحة: أول رحلات العمرة في أكتوبر.. وننتظر الضوابط المفسرة

العمرة
العمرة

قال إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن ضوابط العمرة التي وضعتها السعودية، خاصة بكل دول العالم، ولكننا ننتظر ما هى الدول المقرر السماح لها أداء العمرة من عدمه، وفقا لإجراءاتها الوقائية والاحترازية من تداعيات كورونا.

وأكد عبد العال لـ"صدى البلد"، أنه يجب ان ننتظر بسماح السعودية للمصريين أداء العمرة، يعقبها وضع مصر للضوابط المتعلقة بالعمرة من جانبها والتي تتوافق مع الضوابط السعودية، والتي تتوقف على حجم الأعداد المقرر أن تسمح السعودية لسفر المصريين.

يرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن الضوابط السعودية تضمنت دفع 200 ألف ريال، من قبل الوكلاء الخارجيين، لضمان حال حدوث أي حالات أو إصابات كورونا، يستطيع معالجتها كضمانة للصرف على المعتمر، وليس ضمان لتنفيذ الرحلة.

وأشار إلى أننا في انتظار اليات تنفيذ الضوابط السعودية واللائحة التفسيرية لها خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى الضوابط المصرية والمتوقع أن تفسر من يتحمل توفير وتكلفة التطعيم من كورونا.

وحول تسعير برنامج رحلة العمرة، لايمكن تحديد سعرها في التوقيت الحالي، نتيجة عدة اعتبارات منها لم يتم تحديد سعر وقيمة تذاكر الطيران والسكن والرسوم الصادرة من قبل الدولتين "المصرية -السعودية" وتكلفة التطعيمات.

توقع أن يكون أول رحلات العمرة، آخر شهر أكتوبر القادم، لتكون الصورة اتضحت من ضوابط شاملة مفسرة لتسير الرحلات.

إيهاب عبدالعال شركات السياحة العمرة ضوابط العمرة السعودية

ترشيحاتنا

ليس لدي عصا سحرية.. أول تعليق لـ "ميقاتي" بعد تكليفه بالحكومة الجديدة في لبنان

أمام زبائن المحل .. زوجة تعتدي على زوجها بـ طبق كشري |فيديو

لجميع مستخدمي هواتف سامسونج Galaxy S10..احذر تثبيت تحديث شهر يوليو

أيهما أفضل.. الصلاة خلف زوجي وهو لا يعرف أحكام التجويد أم بمفردي بالأحكام؟

بعد خطبة اليابان.. كريم العراقي|اِعتذر عن فصل دراسي في الأزهر بسبب الأولمبياد

مجموعة مصر.. السويد تفوز على اليابان 28 - 26 في كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

التربية والتعليم: 9 أكتوبر.. بدء العام الدراسي الجديد

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

ولادة في اللجنة.. حكاية الطالبة الحامل بالشرقية وخروجها من امتحان التاريخ

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ