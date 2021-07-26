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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإطلاق الرصاص على طفل وإصابته بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس المتهمين بإصابة طفل يبلغ 9 سنوات بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء قيامهما بالتشاجر بمنطقة الكابلات 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

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وكشفت التحقيقات، عن أن المشاجرة نشبت بسبب إلقاء ابن خالة الطفل المجنى عليه، طوبة على جيرانهم ما تسبب في نشوب المشاجرة وإطلاق عيار نارى أصاب الطفل في شبرا الخيمة.


وتلقت الأجهزة الأمنية شبرا الخيمة فى القليوبية إخطارا بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الكابلات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ووجود مصاب وانتقلت أجهزة الأمن فى القليوبية وتمت السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.
 

وتبين إصابة طفل 10 سنوات بطلقتين في المعدة والكبد بخرطوش وتم نقله للمستشفى للعلاج في شبرا الخيمة، كما تبين أن الطفل المصاب كان عند خالته وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل جيرانهم فنشبت مشاجرة قام على أثرها الطرف الثاني بإطلاق الرصاص على الطرف الآخر فأصيب الطفل بطلق نارى.

شبرا الخيمة القليوبية النيابة العامة مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية

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