فرصة أخيرة.. انتهاء تلقي التماسات مراجعة رصد الدرجات بزراعة عين شمس اليوم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن مجلس الكلية قرر تلقى التماسات مراجعة رصد الدرجات حتى اليوم، الثلاثاء، 27 يونيو 2021، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر شئون الطلاب بالكلية.



وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه لن ينظر إلى أي التماسات يتم التقدم بها بعد هذا الموعد لتنظيم سير العمل وإنهاء إجراءات الاعتماد، مؤكدا الالتزام بالمواعيد، وبالإجراءات الاحترازية.



وأكد جلال أنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020- 2021 مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وأوضح الدكتور أحمد عميد كلية الزراعة عين شمس، أن نسبة النجاح كبيرة بين جميع الفرق بالكلية، منوها إلي أن جائحة كورونا المستجد لم تؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار عميد زراعة، إلي أنه خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف أي حالات كورونا بين الطلاب، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، قال إن الكلية تقوم بتنظيم العديد من الدورات العملية لدمج طلاب الكلية بسوق العمل واكتساب الخبرات.

وأضاف الدكتور أحمد جلال، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه تم عقد دورة مبادئ تربية النحل والتي نظمها قسم وقاية النبات بالكلية بجانب دورات تدريبية تشمل مجالات نظم الزراعة الحديثة بدون تربة، وتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية، وتنسيق النباتات تحت الظروف الصحراوية.

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق.

وأكد أنه تم الاتفاق مع واحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور مسعد هاشم، وهو أحد أبناء زراعة عين شمس، ويعد واحدا من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محليا وإقليميا.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف إجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصة بها وإجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة، وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية.