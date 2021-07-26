مقاوم للماء والغبار.. OnePlus Nord 2 يحصل على الهاتف الأكثر قيمة في 2021

حصل هاتف OnePlus Nord 2 من شركة وان بلس الصينية على أفضل هاتف ذكي في 2021 للفئة المتوسطة فى الأداء والقدرة على التحمل ومقاومة الماء والغبار، حيث اختارته وكالة T3 للهواتف الذكية كالهاتف الأندويد الأفضل أداءا ضمن هواتف الفئة المتوسطة.



وعلى الرغم من أن هاتف OnePlus Nord 2 صدر العام الماضي 2020 إلا أن شركة وان بلس قامت بتحديثه وإطلاق نسخة محسنة منه بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

وبحسب الموقع الرسمي لوكالة T3 للهواتف الذكية فإن هاتف OnePlus Nord 2 يعتبر الأكثر قيمة للشراء في 2021 حيث يتمتع بعدد من الميزات الرئيسية للهواتف الجيدة في الأداء مثل العزل المائي ومقاومته للغبار والشحن اللاسلكي ومعدل واى فاى Wi-Fi 6، ونتيجة لهذا فلديه الكثير ليعيش عدد كبير من السنوات.



كما يتمتع هاتف OnePlus Nord 2 بأداء جبار وعمر بطارية كبير وشاشة ذات جودة رائعة وكاميرات جيدة الدقة، بالإضافة إلى تصميمه الجيد ومظهره الأنيق.

وجاء هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، تدعم تقنية HDR10+ ليعطي صورة أكثر واقعية ونابضة بالحياة، مع كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، كما سيأتي بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.



وسيعمل هاتف OnePlus Nord 2 5G بمعالج Dimensity 1200، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل OxygenOS 11.



واحتوى هاتف OnePlus Nord 2 5G 5G، على بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط.



ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 5G، في ثلاثة ألوان هي: الأخضر، والأزرق، والرمادي، مقابل سعر 470 دولار أي ما يعادل 7 آلاف و300 جنيه مصري، لإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت، وبسعر 588 دولار أي ما يعادل 9 آلاف و200 جنيه مصري، لنسخة 12 + 256 جيجابايت.