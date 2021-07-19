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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. OnePlus Nord 2 5G أول هاتف من "وان بلس" بسعر مناسب

OnePlus Nord 2 5G
OnePlus Nord 2 5G أول هاتف من وان بلس بسعر مناسب

تستعد شركة وان بلس الصينية، لإطلاق هاتف جديد باستراتيجية جديدة تضمن فيها الشركة المحافظة على المواصفات والإمكانات الكبيرة التي تتميز بها الشركة مع تقديم سعر مناسب للمشترين بعيدا عن أسعار الشركة التي يعتبرها البعض مرتفعة بعض الشيء، ومن المتوقع أن تكون هذه المواصفات في هاتف OnePlus Nord 2 5G .

 

وبحسب موقع  Pocket-lint فإن الفترة السابقة شهدت إطلاق شركة وان بلس عددا من الهواتف ذات الفئة المتوسطة المميزة بإمكاناتها، ولكن كان العائق الوحيد هو السعر المرتفع، لذلك يعتبر هاتف OnePlus Nord 2 5G هو أول هاتف من الفئة المتوسطة تطلقه شركة وان بلس بسعر مناسب لمستخدميها.  

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ومع اقتراب إصدار شركة وان بلس لهاتفها المميز OnePlus Nord 2 5G، كانت كشفت المواصفات النهائية الخاصة به والإمكانات والترقيات الكبيرة التي سيشهدها الهاتف والتي ستميزه عن الهواتف السابقة، ونرصد فيما يلى المواصفات والسعر المحتمل التي سيأتي بها الهاتف.

 

مواصفات هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord 2 5G


شاشة هاتف  OnePlus Nord 2 5G 

OnePlus Nord 2 release date, rumours, features and specs - Pock
شاشة هاتف  OnePlus Nord 2 5G 


وسيأتي هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، تدعم تقنية HDR10+، لصورة أكثر واقعية ونابضة بالحياة.

 

كاميرا هاتف OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 Price in India Allegedly Leaked Ahead of July 22 Launch, Expected to Start at Rs. 31,999 | Technology News
كاميرا هاتف OnePlus Nord 2 5G

 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 5G، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، بينما من المتوقع أن يحتوي على كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، كما سيأتي بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

 

معالج هاتف OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 Launch Could Happen In June, Will Be Priced Below OnePlus 9R – Trak.in – Indian Business of Tech, Mobile &amp; Startups
معالج هاتف OnePlus Nord 2 5G


وسيعمل هاتف OnePlus Nord 2 5G بمعالج Dimensity 1200، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل OxygenOS 11، مع بعض التحديثات لنظام أندرويد 11، وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

 

بطارية هاتف  OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2: Features Leak - TECHOBIG
بطارية هاتف  OnePlus Nord 2 5G

 

ومن المتوقع أن يحزم هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 5G 5G، بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط كما أنه سيدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G.


السعر المحتمل لهاتف OnePlus Nord 2 5G 


وسيتوفر هاتف وان بلس الذكي OnePlus Nord 2 5G، بسعر 428 دولار "أي ما يعادل 6 آلاف و 700 جنية مصري"، لخيار ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، بينما يأتي بسعر 470 دولار "أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري"، لخيار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت.

  
 

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