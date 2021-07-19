تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Galaxy A12s القادم من سامسونج

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية رائدة الهواتف الذكية على إطلاق هاتف ذكي جديد بميزانية محدودة ومواصفات متميزة من فئة الهواتف المتوسطة، تحت اسم Galaxy A12s، حيث من المتوقع أن يحمل الهاتف العديد من المفاجآت السارة .

وكشفت أحدث التسريبات من المحلل الشهير Sudhanshu Ambhore، أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف Galaxy A12s بمواصفات متميزة، وسعر منخفض يناسب الفئة الشبابية، والذي من المتوقع أن يكون مشابه بشكل كبير لهاتف سامسونج Galaxy A12 الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي، مع بعض الترقيات الجديدة، وذلك وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

مواصفات هاتف Galaxy A12s



وسيأتي هاتف Galaxy A12s بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، بدقة 720X1600 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع حواف سفلية بارزة، وقارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

ومن المتوقع أن يحتوي هاتف سامسونج القادم Galaxy A12s على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر آخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A12s من سامسونج بمعالج Exynos 850، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحزم هاتف سامسونج الذكي Galaxy A12s بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي، أمبير فى الساعة،ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، وكذلك تحديد المواقع الـ GPS، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع Type-C.

سعر هاتف Galaxy A12s

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy A12s من سامسونج بسعر 212 دولار "أى ما يعادل 3 آلاف و 300 جنية مصري"، بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، بينما يأتى بسعر 236 دولار "أى ما يعادل 3 آلاف و 700 جنية مصري"، بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وسيأتي بخيار الألوان الثلاثة الأبيض، الأسود والأزرق.

