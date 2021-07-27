مدحت ممدوح في حوار لـ"صدى البلد": الناس قالولي "إيه الهبل اللى بتعمله ده".. ولم أصل بعد للعالمية التي أحلم بها

برنامج America’s Got Talent حلمي منذ الصغر.. ومصدر إلهامي في رحلة الـ11 عاما

فشلت في العزف ببداية مشواري وأخذت هذا القرار.. ووالدي شجعني على تخطي حزني

لدى فيديوهات جابت العالم .. والدمج بين آلة الريكورد والبيتوكسينج من اكتشافي



لم يدرس الموسيقى لكنه أحب العزف على آلة استخدمها لمدة أربع سنوات دون أن يعرف اسمها أو حتى يعلمه شخص كيف تستخدم، ظل يحاول ويفشل ويحبطه من حوله بكلمات هدامة مثل "ايه الهبل اللي بتعمله ده"، لكنه لم يستسلم وحول اتهامه بالفشل لطاقة ينطلق من خلالها إلى بداية طريق العالمية، ظل يعافر ويسعى حتى عزف مقطوعاته الخاصة في أكبر الأماكن في العالم، ووقف وحيدًا يعزف مقطوعته التي دمج فيها بين آلة الريكورد والبيتبوكسينج أمام لجنة تحكيم برنامج America’s Got Talent فأبهرهم وأصبحت فيديوهاته تتنشر بين رواد العالم الافتراضي، ويبحثون عن ذاك العازف المصري "مدحت ممدوح".

"حلمت منذ أن كنت صغيرا أن أشارك في برنامج America’s Got Talent"، هكذا بدأ مدحت حديثه مع "صدى البلد" وقال: "أحب البرنامج جدا وأشاهده منذ أن كنت صغيرا، وكان مصدر إلهام لي في تكملة مشواري، لكن الوصول لم يكن سهلا فسبقه رحلة سعى وصلت لـ١١ عاما نويت فيها أن تصل موسيقاى للعالم كله، وشاركت في برنامج arabs got talent من حبي في البرنامج الأمريكي.

وتابع": الأمر لم يكن صعبا في البداية، فأنا كنت استمتع بكل الخطوات التي أخطوها تجاه ما أحب، ولكن الأمر اختلف تماما معي بعد زواجي وكثرة المسئوليات على عاتقي، لأن الفن مجال ليس مستقر ولكن الجواز يحب الاستقرار، لكن هذا لم يمنعني أن أكمل طريقي".

وحكى "ممدوح" عن بداياته في المجال وقال: "في البداية أحب أن أوضح أن الآلة التي أعزف عليها تسمى ريكورد وليست فلوت كما يعتقد البعض، وأنا لم أدرس موسيقى، ولم يعلمني أحد العزف على تلك الآلة فقدت اعتمدت على نفسي وحاولت حتى وصلت للمستوى الذي أريده، وبدأت بعزف المقطوعات الشهيرة مثل موسيقى رأفت الهجان وغيرها، حتى تمكنت ووصلت للعزف الخاص بي".

وأضاف: "اكتشفت حبي للعزف منذ أن كنت صغيرا، لكن في بدايات محاولاتي العزف على الآلة التي لم أعرف اسمها فشلت فشلا ذريعا وقررت إنني لن أفعل هذا مرة أخرى، لكن والدي حينما رأني حزين شجعني، حتى استطعت العزف".

وعن دمج العزف بين آلة الريكورد والبيتوكسينج أوضح: "أعرف عزف البيبوكسينح لكن ليس بشكل محترف، وقررت في يوم أن أبحث عن فيديوهات لشباب يدمجون بين الاثنين لكنني لم أجد أى شخص في العالم يفعل هذا، فقررت أن أجرب بنفسي، وشجعني على هذا أنني تعلمت العزف على الريكورد دون أن يعلمني أحد، وفعلتها بعد محاولات كثيرة كان صوت الموسيقى فيها مزعجا، وكنت اعتمد على نفسي في تقييم الصوت الذي اخرجه، سواء كان جيدا أم لا.

محاولات "ممدوح" في الوصول لهوية موسيقية تشبهه لم يقابل بالترحيب فيقول: "دعمني بعض أصدقائي، ولكن على الجانب الآخر كان هناك من يحبط عزيمتي ويقول لي" أرمي اللي بتعمله ده في الزبالة"، "أيه الهبل اللي بتعمله ده"، حتى أنني في وقت قررت ألا أكمل طريقي، ولكن بعد ذلك استجمعت قوتي وأكملت وها انا الان اعزف موسيقاى في البرنامج الذي حلمت به منذ الصغر، ووقفت على أكبر المسارح في العالم وعزفت مثل أوبرا النمسا، وشاركت في مشروع دولي بـ"أبو ظبي".

وتحدث ممدوح عن طموحاته وقال": سألتني مذيعة عن طموحاتي في أحد البرامج عندما كنت في بداية مشواري فقلت لها أتمنى أن أصل للعالمية، ولكن ماهى العالمية من وجهة نظري، فأنا أتمنى أن أصنع قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، تصل انني حين أعلن عن حفل في أي دولة يرفع شعار كامل العدد.

واختتم حديثه: أنا لم أصل بعد للعالمية بالشكل الذي تخيلته، وقبل أن أذهب إلى البرنامج كان لدى فيديوهات جابت العالم كله، لكن مازلت أطمح للأكثر والخطوة القادمة أن أستكمل الطريق الذي بدأته وأصل إلى ما أحلم".