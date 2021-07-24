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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العازف المصري مدحت ممدوح يروي تفاصيل مشاركته بأمريكا جوت تالنت

العازف المصري مدحت
العازف المصري مدحت ممدوح

كشف مدحت ممدوح العازف المصري المشارك بأمريكا جوت تالنت، كواليس مشاركته ببرنامج America’s Got Talent الموسم السادس عشر.

وتابع ممدوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" تقديم الإعلامية لبني عسل والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" منذ ان كنت صغيرا وأنا اشاهد هذا البرنامج وأحلم بالتواجد به، وكان مصدر الهام لى في ان أكمل مشواري في العزف، وسعيد جدا بكل ردود الأفعال التي حصدتها بعد انتشار الفيديوهات على السوشيال".

واكمل:" قدمت في البرنامج الشهير بأمريكا وعلي مستوي العالم، لانه حلمي منذ 11 عاما، وربما هذا يكون سبب نجاحي في العرض الذي قدمته أمام لجنة التحكيم".

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استطاع العازف مدحت ممدوح، أن يبهر لجنة تحكيم  برنامج America’s Got Talent الموسم السادس عشر وذلك بعد عزفه بطريقة  «البيتبوكسينج» وزاد من ابهارهم حينما علموا انه من صنع هذا اللحن.

وأشادت به لجنة التحكيم، وصوتوا له جميعا ليتمكن من المنافسة في الجولة التالية من المسابقة، وقالت عنه صوفيا فيرجارا أحد.اعضاؤ لجنة التحكيم انها أحبت موسيقى مدحت، وتعشق موسيقى الشرق الاوسط بشكل عام.يذكر أن مدحت بدأ العزف وهو ابن الثانية عشر عاما، وهو عازف إيقاع ويبلغ من العمر حاليا ٢٨ عاما، ويحلم داپما بالوصول للعالمية.

برنامج America’s Got Talent برنامج تلفزيوني واقعي أمريكي يتم بثه على قناة NBC، ووتتكون لجنة التحكيم من Howie Mandel و Simon Cowell و Heidi Klum و ،  Terry Crews.

لجنة التحكيم قناة الحياة مدحت ممدوح العازف المصري أمريكا جوت تالنت برنامج America s Got Talent

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