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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المجتمع ينظر لخريج التعليم الفني على إنه "الاسطى بلية"

طلاب التعليم الفني
طلاب التعليم الفني

طالبت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم الفني في أقرب وقت وذلك لتعظيم الاستفادة من هذا المجال وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، فضلا عن خلق "الصنايعي المتميز" القادر على الابتكار والعمل بما يواكب ظروف العصر.


أضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعليم الفني يواجه العديد من التحديات أبرزها الافتقار إلى التدريب العملي وتأهيل الطلاب لسوق العمل، حيث يتم الإغلاق على المعدات وعهدة التدريب خوفا عليها من التلف والاقتصار على التعليم النظري فقط وهو غير كافي للطالب الفني، مطالبة بضرورة تنظيم زيارات للمصانع 3 أيام في الأسبوع لتدريب الطلاب عمليا، على أن يتم اختيار المتميزين منهم للعمل داخل هذه المصانع أو الشركات.


أكدت على ضرورة التوسع في تخصصات التعليم الفني بدلا من اقتصار أغلبها على الزخرفة والميكانيكا، بحيث يتم الاعتماد على الصناعات التكنولوجية ومتناهية الصغر إلى جانب الاعتماد على الصناعات الصغيرة المكلمة للصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات الحديثة المطلوبة حاليا في سوق العمل.


أشارت إلى أن إهمال التعليم الفني لسنوات جعل المجتمع ينظر إلى طالب التعليم الفني على إنه "الاسطى بلية"، ما أدى إلى عزوف العديد من الطلاب عن هذا المجال لكونه يفتقر الناحية المهنية والمعلوماتية، إلا أن تحركات وتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة ساعدت على تطوير التعليم الفني، معربة عن أملها في النهوض بهذا المجال بعد توجيهات الرئيس الأخيرة.


يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
 

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