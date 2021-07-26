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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيمانى ولاعبو الأهلي في حفل زفاف حمدي فتحي| فيديو وصور

موسيمانى
موسيمانى

تداول محبو ومشجعو النادي الأهلي  فيديوهات وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، لـ لاعبى النادى الأهلى من حفل زفاف حمدى فتحى.

حضر مدرب النادى الاهلى موسيماني ومحمود كهربا ، ومحمد شريف ومصطفى شوبير، حفل زفاف حمدى فتحي. 

ويحتفل حمدي فتحي لاعب خط وسط  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، بزفافه على زوجته روان كامل، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك حسام البدري مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون.

وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته على روان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.

وكان حمدي فتحي غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.

موسيمانى كهربا منتخب مصر بيتسو موسيماني حمدي فتحي

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