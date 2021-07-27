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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 480 لتر بنزين داخل محطة وقود مخالفة وإيقاف خط سير سيارة لزيادة السائق تعريفة الركوب

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شهدت محافظة الشرقية خلال ال 24 ياعة الماضية عدد من الأحداث الهامة والتي كان من أبرزها مايلي..

 

ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص

 

 

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية  وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية من صباح أمس الجمعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،، قامت إداره تموين  كفر صقر بتحرير محضر برقم ١٥٥٠جنح طوارئ أمن دوله لإداره وتشغيل محطه تموين سيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم التحفظ على ٤٠٠ لتر بنزين ٨٠ ، كما تم التحفظ على ٢٠ جركن زيت سيارات سعه  ٤ لتر  بإجمالي ٨٠ لتر زيت سيارات.

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كما تم تحرير ٧ تقارير  إثبات حالة ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص وزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجن وإنتاج وعدم إعطاء بون الصرف.

 

رصف الطرق الداخلية بمركز الحسينية بتكلفة ٥ مليون و٦٥٠ ألف جنيه

 

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد  مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق .

 

 شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع  بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

من جانبه أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من رصف طريق مدخل عزبة البابور / صان ـ ورصف مدخل عزبة التمارزة /صان البحرية  ـ طرق تيمور ـ  الرمالي ـ أبو فرج / الظواهرية ـ مدخل الإتحاد حتي المعهد الديني / الناصرية.

 

وأضاف رئيس المركز أنه تم الإنتهاء من رصف كلاً من :- الطريق الدائري ـ المستشفى / الزراعة  ـ بشري ـ  منشأة خليل ورصف طريق 7 الصالحية / قصاصين الشرق ـ طريق 6 بحر البقر/ 2 شهداء بحر البقر  ـ رصف طريق الربعمائة / سماكين الغرب بتكلفة إجمالية بلغت ٥ مليون و٦٥٠ ألف جنيها وبنسبة تنفيذ  ١٠٠٪ ، وذلك ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية  للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م لفتح محاور مرورية جديدة بين القرى وربطها مع المدينة تيسيراً على حركة السيارات والمواطنين.

 

محافظ الشرقية يُقرر وقف خط سير سيارة أجرة بموقف فاقوس لمخالفه سائقها خط السير وزيادة تعريفة الركوب

 

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقف خط سير سيارة أجرة (ميكروباص) الزقازيق / عبود تحمل لوحات معدنيه رقم 6257 ر. هـ. ج بسجل الحركة بموقف سيارات فاقوس/الزقازيق، لقيام صاحبها بتغيير خط السير الممنوح لها الي الزقازيق / السلام مع زيادة تعريفه الركوب خمسة جنيهات ، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفه وعدم السماح بعمل السيارة بالموقف إلا بعد الرجوع الى الإدارة العامة للمواقف

 

وكان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل شكوى من أحد المواطنين تفيد اثناء تواجده بموقف فاقوس /القاهرة قام سائق سيارة ميكروباص بتغيير خط سير السيارة من عبود الى السلام واجبار المواطنين على ذلك فضلا عن رفع تعريفه الركوب وعند اعتراض الركاب قام بإنزالهم من السيارة عنوه مخالفا بذلك قواعد المرور,  ليصدر تعليماته لمدير الإدارة العامة للمواقف بفحص الشكوى واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفة

 

أكد المحافظ أنه لن يسمح باستغلال المواطنين محذرا بعدم الانصياع للسائقين المخالفين والابلاغ عنهم فوراً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

 

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديري إدارات المرور بشن حملات مفاجئة علي مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخطوط السير الممنوحة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم.

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