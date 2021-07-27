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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| رسالة قوية من تامر أمين لـ عمرو أديب.. حظر تجول في تونس.. سبب غياب صفاء أبو السعود

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

 

ملكش دعوة .. تامر أمين يوجه رسالة قوية لـ عمرو أديب
قال الإعلامي تامر أمين، إن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي أمس كانت مباراة لقياس المعدن الحقيقي لـ مشجع النادي الأهلي.

 

وأضاف تامر أمين،  خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" قائلاً:  إن "المنافسين طبيعي الزمالك يبقي بيتمنى الأهلي يقع.. والأهلي طبيعي إن في ماتش الزمالك في الدوري هيبقى بيتمنى الزمالك يقع، مضيفاً أنه أهلاوي حتى النخاع دون أى انتقاص من المنافس المحترم نادي الزمالك اللي بنقدره".

وأنوه الإعلامي تامر أمين، إلى أن “ماتش أمس كان من أسوأ الماتشات التي أدتها فرقة النادي الأهلي كأداء وكان هناك استهتار في نصف المباراة وكان يوجد تفكك في الخطوط”.

 

وتابع: “بقول لصديقي العزيز اللي طلع امبارح بعد الماتش في التلفزيون وكان مدايق حقك تدايق بس ملكش دعوة بينا، تاني أهو يا عمورة بقولهالك أهو أنت حبيبي وصحبي وأخويا وكل حاجة وحقك تشجع فرقتك زى ما أنت عايز وأنا بتكلم على نادي الزمالك بكل احترام وتقدير، بس ملكش دعوة بالأهلي يا عمورة”.

 

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن نفس اللي حصل في  سيدي جابر في الاسكندرية 2013.. يحدث الآن في تونس وتابعت: تذكروا هذه المشاهد فالذكرى تنفع كلهم واحد عندهم نفس الأفكار والعنف  مافيش إختلاف ولا تطوير.
 

 

كشف الداعية الإسلامي الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، تفاصيل جديدة عن أهمية الإيمان في الدين، مؤكدا أن الإيمان في القلب.

 

 

قال باسل الترجمان ، المحلل السياسي التونسي، إن قرارت الرئيس قيس سعيد جاءت نتيجة للفشل الذي أصاب المنظومة التونسية جراء حكم جماعة الإخوان وبعد صدور القرار خرج الشعب التونسي فى الشارع للإحتفال والتهليل مرحبا بها.
 

 

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأحداث في تونس، قائلا: "ما حدث في تونس ينقل تونس نقلة كبيرة وتسير في الطريق الدولة المأزومة يليها الدولة الفاشلة ومن ثم اللا دولة".
 

 

قالت فاطمة المسدي النائبة السابقة بمجلس النواب التونسي، تعليقا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاخيرة ومواجهته لحركة النهضة الإخوانية، إن الشعب التونسي  كان قادم على انتحار جماعي في ظل جائحة  كورونا والشعب قرر ان يخرج ويواجه الوباء  لأنه يعتبر أن الإخوان اخطر من  وباء كورونا.
 

 

كشف طارق إسماعيل مدير المبيعات والتسويق بـ الشركة المصرية لـ التطوير العقاري، عن عروض الشركة، مؤكدا أن الشركة تقدم عروضا ليست متوفرة لدى الغير ومميزة.
 

 

قدم  كريم أكرم خبير التغذية، كورسا جديدا لـ إنقاص الوزن، مؤكدا أن كل جسم يختلف عن الآخر بشكل كبير، وكل نظام غذائي يختلف على حسب الجسم.
 

 

قال محمد بن نور مؤسس حركة تمرد تونس ، إن الشعب التونسي انتفض لمواجهة حركة النهضة الاخوانية في تونس والرئيس قيس سعيد انصاع إلى طلبات الشعب التونسي وهذا جعل الشعب التونسي يخرج إلى الاحتفال في الشوارع.
 

 

قالت الفنانة صفاء أبو السعود ، إنها كانت تتمنى وهي طفلة أن تقف على مسرح جامعة القاهرة  بسبب انبهارها به، مؤكدة أنها ستقوم بتقديم العديد من الجوائز في جميع المجالات للمبدعين في الموسيقى والتمثيل والفن الشعبي .

 

 

قال  اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنه يتم صرف المعاشات  لحوالي 10.5 مليون مواطن منهم 2.5 مليون مواطن لديهم حسابات في البنوك و8 مليون مستحق للمعاشات يصرف من مكاتب البريد.

 

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، هي آخر حلقة في الموسم الحالي.


وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "النهارده آخر حلقة في الموسم، وهنأخذ إجازة صيف بعد 11 شهر عمل متواصل".

وأشار: "هنكون إجازة طوال شهر أغسطس، وهنرجع معاكم تاني بداية شهر سبتمبر المقبل".

أخبار التوك شو اليوم الإعلامي عمرو أديب تامر امين

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