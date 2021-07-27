صفاء أبو السعود: تمنيت الوقوف على مسرح جامعة القاهرة منذ الصغر.. وتكشف كواليس بدايتها الفنية

حلت الفنانة صفاء أبو السعود ضيفة اليوم في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون أي " وتحدثت عن العديد من محطاتها الفنية نعرض لكم أبرز تصريحاتها :

قالت الفنانة صفاء أبو السعود ، إنها كانت تتمنى وهي طفلة أن تقف على مسرح جامعة القاهرة بسبب انبهارها به، مؤكدة أنها ستقوم بتقديم العديد من الجوائز في جميع المجالات للمبدعين في الموسيقى والتمثيل والفن الشعبي .

قالت صفاء أبو السعود ، أن أول مرة وقفت فيها على المسرح حدث لها موقف غريب وهذا كان في مناسبة عجيبة ، عندما كانت في الصف الثاني الثانوي ، ووقتها قال لها أحمد شفيق أبو عوف تعرفي تمثلي فقالت له نعم وبالفعل طلعت على المسرح .

قالت الفنانة صفاء أبو السعود أن وجودها في بروفات مهرجان إبداع في مسرح جامعة القاهرة يمثل مصدراً للسعادة كبيراً لها كون ذلك الحلم كان يمثل لها أهمية خاصة ويراودها من صغرها أن تقف على مسرح الجامعة خاصة جامعة القاهرة قائلة : " كنت بشوف مسرح جامعة القاهرة في الأفلام زمان و انبهر بيه فوقوفي عليه النهاردة مصدر سعادة كبير لي "



قالت الفنانة صفاء أبو السعود محستش بالغياب ولا السنين لأن الفن مغروس بداخلي منذ طفولتي و مفتقدة كل الفنون .



