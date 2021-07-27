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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صفاء أبو السعود: أغنية "فجر الضمير" مستقاة من فكرة أن مصر دولة مستيقظة من فجر التاريخ.. فيديو

صفاء ابو السعود
صفاء ابو السعود

قالت الفنانة  صفاء أبو السعود إن وجودها  في بروفات مهرجان إبداع في مسرح جامعة القاهرة يمثل مصدراً للسعادة كبيراً لها كون ذلك الحلم  كان يمثل لها أهمية خاصة ويراودها من صغرها  أن تقف على مسرح الجامعة خاصة جامعة القاهرة قائلة : "  كنت بشوف مسرح جامعة القاهرة في الأفلام زمان و انبهر بيه فوقوفي عليه النهاردة مصدر سعادة كبير لي "

تابعت  في  لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة :مهرجان مهمو ووجود الشباب  يمنحني طاقة إيجابية خاصة أنه يمنح  كافة الفائزين جوائز إبداعية في مجالات الإبداع سواء الموسيقى والتمثيل والفن الشعبي والاستعراضي والأدب والعلوم فهمي مسابقة بين شباب الجامعات في القطر المصري "

اضافت : " الشباب قدموا حاجات تحفة  .. وأنا كنت ضمن أعضاء لجنة تحكيم الفن الاستعراضي ولذا تواجدت اليوم في مسرح جامعة القاهرة من أجل ذلك الأمر ".

وحول أغنيتها فجر الضمير قالت : " فجر الضمير   تعني   أو مستقاة من فكرة ان مصر كانت من الدولة الصلاحية منذ قدم التاريخ وتحب الحضارة وتساعد الآخرين   ومحبة لكل الفنون والخير فيها كتير ولازال والاغنية  جميلة مش عاوزة أحرقها  "

أتمت : " الاغنية دي ستكون في ختام الاحتفال  كل هذا الابداع لن يكون نافعاً دون فجر الضمير خاصة أن الإنسان المصري طول عمره  صاحب ضمير حي ومرتبط بالتدين وبالله وهي من ألحان الشاعر جمال بخيت  وإخراج الدكتور  عادل عبده "

وكشفت أن الاستعراض  في الختام سيشاركها فيه الفائز في المركز الأول قائلة : " ولد شاطر ومستقبله حلو جداً وأنا سعيدة أنو هيطلع معايا  في نفس الاستعراض   ".

تأتي أغنية "فجر الضمير" في إطار مشاركة أبو السعود في ختام احتفالية وزارة الشباب ومهرجان إبداع فى نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية الرياضية فى مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.

لميس الحديدي جامعة القاهرة صفاء أبو السعود وزارة الشباب جامعات الفن الشعبى الموسيقى

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