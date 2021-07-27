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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفعتوا راسنا.. هاني سلامة يهنئ أبطال مصر في التايكوندو

صدى البلد

هنأ الفنان هاني سلامة، البطلين هداية ملاك وسيف عيسى، بالفوز بالميدالية البرونزية، ونشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب: " ألف مبروك أول برونزيتين لمصر في التايكوندو.. رفعتوا راسنا وان شاء الله في ميداليات اكتر".  


بين السما والأرض 
وقد اعترض الفنان هاني سلامة على نهاية بين السما والأرض ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه عن تفاصيل مسلسله “بين السماء والأرض”.

 

وقال هاني سلامة فى الفيديو : "الناس بتعلق أن نهاية المسلسل كانت كئيبة.. الحقيقة كان في جدل بيني وبين المخرج عليها".

 

وأضاف هاني سلامة : "من وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقي في نهايتين وعلي المتفرج يشوف الناس دي تستحق تخرج أو تموت".

 

وأوضح هاني سلامة :"ولكن ده مش بيبقي قرار الممثل ..بيبقي رؤية المحرج وهو شاف أن كدة هتبقي نهايته أحسن".

 

مسلسل بين السما والأرض 
العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

الابطال
مسلسل "بين السما والأرض" عرض في رمضان وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

هاني سلامه التايكوندو البطلة الأولمبية هداية ملاك اللاعب سيف عيسي أنطلاق أولمبياد الميدالية البرونزية

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