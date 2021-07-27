رغم صليبي الشناوى .. عرش شريف إكرامي يهتز فى بيراميدز

اقترب المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من المشاركة فى مباريات فريقه خلال الفترة المقبلة بعد المستويات الجيدة التى ظهر عليها الحارس فى تدريبات فريقه.



وعلم صدى البلد أن المهدى سليمان حصل على وعد من قبل اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بالعودة والمشاركة مع الفريق من جديد بشرط الاستمرار فى المستويات الجيدة التى يقدمها الحارس فى التدريبات.



وأعاد جونيس ، المهدى سليمان إلى حسابات بيراميدز من جديد بعد مسلسل الازمات الكبيرة التى واجهها اللاعب مع الإدارة خلال الموسم الكروى الجارى نتيجة رفضه الجلوس احتياطيا.



وأصبح مكان شريف إكرامى كحارس أساسى لبيراميدز مهدد فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها المهدى سليمان ، وشهدت الأيام الماضية تأكد إصابة أحمد الشناوى حارس المرمى بقطع فى الرباط الصليبي وهو ما أدى إلى دخول المهدى من جديد إلى الحسابات الفنية .



على جانب أخر ، قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه محبط للغاية من التعادل الذي انتهت به مباراة البنك الأهلي أمس، مبديا فخره في ذات الوقت بأداء لاعبيه خلال تلك المواجهة، مشيرا إلى أنه لعب أمام فريق جيد للغاية وفي آخر ٣ مباراة للفريق المنافس حقق انتصارين على طلائع الجيش والمصري ثم تعادل مع الأهلي، معربا عن احترامه للمدير الفني للبنك الأهلي خالد جلال ويتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وشدد "جونياس"، على أن الفريق حاول بناء الهجمات في المباراة، وفي الشوط الثاني حاول صناعة المزيد من الفرص ولكن لم تسفر عن أهداف، مؤكدا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح في المرحلة الحالية.

وحول قراره بتبديل علي جبر مدافع الفريق في الشوط الثاني، أوضح أن المدافع عائد من إصابة لفترة طويلة، والأولوية بالنسبة إليه سلامة اللاعبين، مشيدا بأداء بديله عبد الله بكري الذي قدم دقائق جيدة بعد نزوله في اللقاء.

ونوه مدرب بيراميدز إلى أن الفريق يحتاج لوجود كل لاعبيه في المباريات، لافتا إلى غياب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال، وإذا كان يرغب في خلق الأعذار فأمامه فرصة لذلك ولكنه يرى أن العناصر الموجودة بإمكانها تقديم المستوى المطلوب للفريق وسعيد بما يقدموه حاليا في تلك الفترة.