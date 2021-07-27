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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي في السويس

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

وافق المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021/2022 منها كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس  ، والتي تعد اضافة جديدة لكليات جامعة السويس لتخدم محافظات القناة  وشتي أبناء مصر في هذا التخصص الفريد .

 

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ومن جانبه فقد وجه الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للدعم المتواصل الذي يوفره لكافة قطاعات الوزارة .

الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022

وعلى صعيد متصل وافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

 وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو. 


2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

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