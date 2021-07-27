الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي في السويس

وافق المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021/2022 منها كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس ، والتي تعد اضافة جديدة لكليات جامعة السويس لتخدم محافظات القناة وشتي أبناء مصر في هذا التخصص الفريد .

ومن جانبه فقد وجه الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للدعم المتواصل الذي يوفره لكافة قطاعات الوزارة .

الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022

وعلى صعيد متصل وافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو.



2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.