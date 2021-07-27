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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروض أفلام ولجان تحكيم وتكريم خاص.. يوسف شاهين وكان السينمائي

يوسف شاهين
يوسف شاهين

 

يوافق اليوم 27 يوليو ذكرى وفاة المخرج الكبير يوسف شاهين، أحد أشهر صناع السينما في مصر والعالم.
 


غيب الموت “جو” عام 2008، بعد مسيرة فنية ممتدة، قدم خلالها عشرات الأفلام المؤثرة في تاريخ السينما العربية، استحق عليها أن يكرم من أكبر المحافل الدولية، وعلى رأسها حصوله على سعفة مهرجان كان السينمائي التقديرية بمناسبة مرور 50 عاما على انطلاق أشهر مهرجانات السينما حول العالم.
 

 

وليوسف شاهين علاقة خاصة من المهرجان الفرنسي، حيث عرض به مجموعة من أشهر أفلامه، وكان قريبا من المنافسة على جائزة السعفة الذهبية في أكثر من مناسبة.

يوسف شاهين


وخلال منتصف القرن الماضي شارك فيلمه “ابن النيل” في المهرجان العريق، واستمر بعدها حضوره في مختلف المسابقات بأفلامه، ومن أبرزها، الأرض عام 1969، وداعا بونابرت عام 1985، المصير عام 1997، إسكندرية نيويورك في العام 2004.
 

كما شارك شاهين ضمن لجان تحكيم المهرجان وكان ضيفا دائما على فعاليات كان السينمائي الدولي.

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