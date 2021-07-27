أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 27-7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

دولار أمريكى 15.6291

يورو 18.4485

جنيــه إسترليـنى 21.5806

دولار كنـدى 12.4366

كرون دانمركى 2.4808

كرون نرويجى 1.7676

كرون ســويدى 1.8150

فرنك سويسرى 17.0660

100 ين يابانى 14.1927

ريـــال سعـــودى 4.1671

دينــار كويتى 51.8945

درهم اماراتى 4.2545

دولار اســـترالى 11.5155

دينــار البحــرين 41.4344

ريـــال عمـــانى 40.5949

ريـــال قطــــرى 4.2911

دينـار اردنـى 22.0128

يوان صينى 2.4026