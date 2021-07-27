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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 27-7-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

دولار أمريكى 15.6291 
يورو 18.4485 
جنيــه إسترليـنى  21.5806 
دولار كنـدى  12.4366 
كرون دانمركى  2.4808 
كرون نرويجى  1.7676 
كرون ســويدى  1.8150 
فرنك سويسرى  17.0660 
100 ين يابانى  14.1927 
ريـــال سعـــودى  4.1671 
دينــار كويتى  51.8945 
درهم اماراتى  4.2545 
دولار اســـترالى  11.5155 
دينــار البحــرين  41.4344 
ريـــال عمـــانى  40.5949 
ريـــال قطــــرى  4.2911 
دينـار اردنـى  22.0128 
يوان صينى  2.4026 

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