أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 27-7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
دولار أمريكى 15.6291
يورو 18.4485
جنيــه إسترليـنى 21.5806
دولار كنـدى 12.4366
كرون دانمركى 2.4808
كرون نرويجى 1.7676
كرون ســويدى 1.8150
فرنك سويسرى 17.0660
100 ين يابانى 14.1927
ريـــال سعـــودى 4.1671
دينــار كويتى 51.8945
درهم اماراتى 4.2545
دولار اســـترالى 11.5155
دينــار البحــرين 41.4344
ريـــال عمـــانى 40.5949
ريـــال قطــــرى 4.2911
دينـار اردنـى 22.0128
يوان صينى 2.4026