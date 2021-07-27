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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية: الجرعتان من لقاحات كورونا فعالة ضد السلالات المتحورة

علم السعودية
علم السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن لقاحات فيروس كورونا فعالة ضد السلالات المتحورة، مشيرة إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها.

 

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، دعت الصحة السعودية المواطنين، إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

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وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1379 حالة إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

كما رصدت تعافي 1021 حالة إصابة من كورونا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11136 حالة منها 1419 حالة حرجة.

 

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 520774 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 501449 حالة.

 

وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل 10 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8189 حالة.

 

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.

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