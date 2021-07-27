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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابنة كفر الشيخ.. أولى الثانوية التجارية: متوقعتش أحقق هذا المركز

ساندي الطالبة الأولى
ساندي الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أسرة الطالبة ساندي بسام حامد إبراهيم الطالبة بمدرسة الرياض التجارية المشتركة، الحاصلة على المركز الأول في الثانوي التجاري، مشيرة إلى قيام اللواء محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، بتهنتئها بتفوقها وحصولها على أول الجمهورية بالنسبة للمدارس الثانوية التجارية.


وقالت ساندي، "مكنتش أتوقع إني أطلع أولى الجمهورية .. ممكن أطلع أولى المدرسة أو المحافظة أو القطاع لكن مكنتش أتوقع أنني أكون أول الجمهورية"، مدينة بالفضل والشكر لأسرتها التي وقفت بجانبها وشجعتها على التفوق والنبوغ العلمي.


وأضافت، "حولت بعد نجاحي في أولى ثانوي إلى المدرسة الثانوية التجارية بالرياض.. وربنا وفقني الحمد لله وطلعت الأولى على مستوى الجمهورية"، موضحة أن حولت لتكون مثل شقيقتها التي حصلت على دبلوم بتفوق والتحق بمعهد فني صحي والتحقت بوظيفة بالإدارة الصحية بمركز الرياض.


ومن جانبه، وجه بسام حامد إبراهيم، من أبناء مركز الرياض، والد الطالبة ساندي بسام، الشكر للمحافظ ونائب المحافظ على قيامهما بتهنئة ابنته، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق ابنته وتشريفها له ولأسرتها ولمحافظة كفر الشيخ بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الجمهورية السعادة التجارية المركز الأول

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