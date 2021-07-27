وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

أعلنت الاعلامية لميس الحديدي، إنتهاء الموسم الاول من برنامج “ كلمة أخيرة “ المذاع على قناة ”أون” .

وقالت لميس الحديدي، إن البرنامج سيتوقف خلال شهر أغسطس ولمدة شهر على أن يعاود مجدداً مطلع سبتمبر المقبل.



وأضافت لميس الحديدي:" اليوم حلقة نهاية الموسم الأول من برنامج " كلمة أخيرة “، وهذا البرنامج بدأ في أكتوبر الماضي، ونستأذن المشاهدين في أن نأخذ شهر أغسطس إجازة وهي إجازتي السنوية المعتادة منذ أن بدأت عملي في مجال الإعلام على أن نعود أول سبتمبر ”.



وكشفت الحديدي أنه خلال شهر أغسطس ستبقى مواعيد البرنامج كما هي وستشمل إعادات لاجمل حلقات ولقاءات النجوم ، قائلة : " أهم ضيوف البرنامج في مجال الفن والرياضة والأدب والشعر والقضايا الاجتماعية التي عرضت ونوقشت خلال الموسم الأول وسيتم تجميع حلقات وفقرات مجمعة ".

توقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر



وأكملت : " تشوفنا في الإعادة على مدار أغسطس مش هنتغيب على أن نعود للبث المباشر مطلع سبتمبر ".



يذكر أن برنامج " كلمة أخيرة " يذاع على قناة شاشة " ON" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء .

