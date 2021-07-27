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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : نهتم بإعداد أجيال تعمل على تحقيق التنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات جامعة حلوان العديد من ، الدورات التدريبية ، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بهدف تنمية مهارات الطلاب و تٱهيلعم لسوق العمل .

صرح   الدكتور ماجد نجم حول هذه الدورات و هدفها  أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر ، وزيادة خبراتهم لتهيئة بيئة تعليمية بيئة الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة والمتغيرات الحديثة وترسيخ الأسس العلمية، وبالتوازى توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لابنائنا الطلاب من جامعة حلوان.

واكد  على تأهيل الطلاب للتعرف على آليات وسبل التطوير، وتأتي هذه الجهود إيمانا بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، حيث تقوم الجامعة خلال الأيام القادمة بتنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف لرفع مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات متعددة إضافية .

 

جدير بالذكر انه قد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .


و نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات الكترونيا.

١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لأحد البنوك وإيداع المصروفات، وتحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك.

٣-  يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty ".

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

التنمية المستدامة الدورات التدريبية جامعة حلوان العام الدراسي حلوان ماجد نجم

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