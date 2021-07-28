اللي هينزل معايا القبر يحاسبني.. صابرين تتحدث عن حلا شيحه والحجاب

قالت الفنانة صابرين إنها سعيده بالعمل في فيلم "الإنس والنمس" المقرر عرضه فى السينمات الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها ستعمل لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، والفنان محمد هنيدى وباقى فريق العمل سواء منة شلبى وعمرو عبدالجليل وغيرهم.

وتابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، الفيلم كله جرافيك ويناقش عالم الجن بطريقة كوميدية، مضيفة أنها تظهر من خلال العمل بلوك مختلف.

مسيرتها الفنية

وكشفت صابرين أنها محظوظة في مسيرتها الفنية بلفيف الاباطرة من المخرجين والكتاب والزملاء الصحفيين في كافة الاعمال الفنية التي قدمتها في مسيرتها الفنية قائلة : " كنت محظوظة كل فترة في مسيرتي الفنية عملت خطوة جديدة وعملت حاجة مختلفة بقدم شيء مختلف سواء افراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها كل خطوة في حياتي فيها حاجة جديدة ".



ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إختلاف أدوارها التي قامت بها بما وصفته بالانقلاب 360 درجة في أدوار مختلفة بين التراجيدي والكوميدي ضاربة بمثال بإختلاف الشخصيات كليىة في دور زينب الغزالي في مسلسل الجماعة مقارنة بصالحة في شيخ العرب همام قالت صابرين : " المشهد الواحدة في شخصية مثل شخصية " صالحة " في مسلسل شيخ العرب همام فيها كل الشخصيات تراجيدي وكوميدي وقسوة .. وكنت بقول لعبد الرحيم كمال وقتها المشهد فيه كل الشخصيات .. وده من حظي ".

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