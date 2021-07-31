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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد مرعي : صوت العرب كان الراعى الإعلامى لثورة يوليو 1952

صدى البلد

 قال محمد مرعي  رئيس إذاعة شبكة صوت العرب سابقا، إن صوت العرب كان له دور كبير في ثورة  يوليو، مضيفا:" صوت العرب كان الراعى الإعلامى لثورة يوليو 1952".

وتابع مرعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" صوت العرب أنشئ خصيصا ليعبر عن الثورة، ويخاطب الأمة العربية وخصوصا فى فترة الخمسينيات تحت الاستعمار البريطانى.

وأوضح :" كانت قوة ناعمة حركت كل مشاعر الشعوب ضد الاستعمار الإنجليزى والفرنسى، والإذاعة كانت تغطى كافة الأحداث فى الدول العربية، وصوت العرب أول من ابتكر أن يكون هناك مقدمة غنائية للمسلسل.

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قنوات DMC تقدم الفيلم الوثائقي "صوت العرب"

عرضت شبكة قنوات دي إم سي، الفيلم الوثائقي “صوت العرب”  أمس الخميس، الفيلم من إخراج أحمد فؤاد الدين وإعداد دكتورة شيماء العزب.

ولفتت الشبكة إلى أن فيلم  من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية عن الإذاعة الأهم والأخطر في تاريخ الإقليم، كيف أُنشئت؟ ومن كتب هوامش المقترح؟ وكيف أدارت مصر بها معاركها؟ وكيف استفادت منها حركات التحرر الوطني؟ ولماذا احتجت القوى العالمية ضدها رسميا في أروقة الأمم المتحدة؟.

وتابعت أن الفيلم سيطرح عدة أسئلة منها لماذا استهدفها القصف في العدوان الثلاثي؟، ومن صنع خلطة السياسة والترفيه؟ من صك النموذج؟، وأين كان الخطأ؟ كيف وقعنا في براثن يونيو ٦٧؟ كيف قامت من كبوتها؟، وحكاي المقاومة والاستعمار، والممالك والجمهوريات، والثوار والاستعمار، ومصر والعالم.

وأكدت الشبكة، أن الفيلم يطرح فصل آخر من تاريخ البلاد، سياستها وإعلامها وحروبها وكواليس قراراتها الأكثر مفصلية، تقدمه وحدة الأفلام الوثائقية التي أشرف بإدارتها، ويصل إنتاجها ليوم لما بين العشرين والثلاثين فيلما وثائقيًا، كل منها يوثق ويؤرخ فصلا من تاريخ هذه البلاد، حروبها وسياساتها وفنها وحضارتها ومعاركها.

والفيلم من سيناريو وإخراج أحمد فؤاد الدين، إعداد الشيماء العزب، وأرشيف أيمن عثمان، وبروديوسر هاجر محمد، ومدير تصوير بيشوي عاطف، والمونتاج هيثم الجابري، والمهندس شريف سعيد المدير التنفيذي للوحدة، وبإشراف محمود التوني نائب رئيس قناة دي إم سي.

صوت العرب DMC الدول العربية الإذاعة الفيلم الوثائقي حصاد الاسبوع

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