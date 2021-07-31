سر رفض سعيد صالح المشاركة فى"السقوط فى بئر سبع "واضطراره للموافقة.. فيديو

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القديرسعيد صالح،والذى يعد من أهم الفنانين الكوميدين فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدم عشرات الأعمال التى رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين .

سعيد صالح مواليد محافظة المنوفية عام 1938 ، وقد حصل ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960.

كانت من ‏أولى مسرحيات الفنان سعيد صالح هى مسرحية (هالو شلبي)،عدد من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً ، وابرزها (مدرسة المشاغبين) التي ظلت تعرض لمدة 6 سنوات، واتبعها بمسرحية (العيال كبرت) مع نفس طاقم العمل.

‏مارس سعيد صالح الغناء والتلحين في بعض المسرحيات، وقام ببطولة الكثير من أفلام الفيديو والسينما. يعتبر رفيق درب الممثل عادل إمام حيث شاركه في أغلب أعماله.



تعرض سعيد صالح الى العديد من الأزمات كان أبرزها حين قضى فترة عقوبة في السجن لم يخجل منها مطلقًا.

أشتهر سعيد صالح بالخروج عن النص في كثير من مسرحياته ، كما انه قدم الى الساحة الفنية العديد من الفنانين ، ولعل الأكثر شهرة هو الفنان محمد رمضان ، توفي سعيد صالح في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض.

اشترك سعيد صالح مع عادل إمام فى بطولة عدد من الأعمال رجب فوق صفيح ساخن عام و المشبوه و على باب الوزير و الهلفوت و أنا اللى قتلت الحنش و سلام ياصاحبى وبخيت وعديلة وزهايمر ، حيث كانت تجمعها صداقة قوية .

يا السجن يا التمثيل :

قد م سعيد صالح مئات الأعمال التي تنوعت بين المسرح والسينما ، وكان أقلهم فى العدد هو عدد المسلسلات التليفزيونية ، ولعل أبرز أعماله هو مسلسل " السقوط فى بئر سبع " .

وكشف الفنان سعيد صالح مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود عن تفاصيل تقديمه هذا العمل ، حيث أكد انه عرض عليه في بداية الأمر ورفضه ، وفوجئ بوجود حكم محكمة يلزمه بدفع مبلغ مالى للتليفزيون هو 20 ألف جنيه بسبب بعض التعاملات الفنية السابقة بينهم ، والا سيتم حبسه ، وحين ذهب الى رئيس التليفزيون أتفق معه أن يدفع جزء من المبلغ ، ويقوم بالمشاركة فى العمل لتسديد باقى الدين ، مؤكداً أنه كره العمل بسبب انه سيلعب دور الخائن ، وقد أتفق مع المخرج على حذف بعض الجمل التى رفض ان يقولها .