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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى بخصوص امتحانات الثانوية العامة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم "السبت"، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور جميع أعضائها منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة وتواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات المشكلة بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة.

 

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية ( علمى علوم )، اليوم، امتحان مادة الأحياء فى الفترة من 10 صباحا حتى 1 ظهرا ، ويؤدى طلاب ( علمى رياضة ) امتحان مادة الإستاتيكا فى الفترة من 10 حتى 12 ظهرا.

 

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واطمأن الدكتور جمال، على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل لجان سير الامتحانات دون شكاوى ووسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات، مؤكداعلى تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور.

 

ووجه مدير التعليم بضرورة توفير الجو الآمن والملائم الطلاب لضمان سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.

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