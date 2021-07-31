ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

مؤخراً تعدد الزوجات بقى مرفوض من كتير من الرجالة بعد ما كان رفضه مقصور على الستات ووصل بيهم الأمر إنهم يطالبوا بتجريم الزواج من أكتر من واحدة زي ما عملت تونس وتفسيرهم أن الشرع أباح لولي الأمر منع التعدد طالما ممكن يسبب فساد في المجتمع بسبب الخلافات والكراهية اللي ممكن تتوطن بين العائلات فيكبر الأخوات وهمه كارهين بعض بالإضافة لكراهيتهم للأب.



التدخل في الشرع مرفوض جملةً وتفصيلاً لكن لو حبينا نكون موضوعين

بدل ما نتدخل في شريعة ربنا الأفضل أننا نفهم الأجيال الجديدة إن الجواز منظومة اجتماعية مبنية في الأساس على السكن والمودة والرحمة، منظومة قائمة على أسس صحيحة زي ما ربنا قال في كتابه الكريم مش العجب اللي بقينا بنشوفه في الفترة الأخيرة.



سورة الروم: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الآية 21

سورة الأعراف: "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا" الآية 189



سورة الشورى: "جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا" الآية 11

الجواز مبني على فكرة التكامل، حد عايز يبني بيت فبيختار واحدة تكمله زي ما ربنا خلق حواء تكمل آدم علشان ما يبقاش لوحده، وعلشان يختار صح لازم في الأول يتربى صح ويتعلم اتخاذ القرارات وخصوصاً المصيرية في حياته، فيعرف إزاي يختار فطبيعي لما يكبر هيختار على أسس صحيحة مبنية على وجود توافق فكري وثقافي واجتماعي والأهم إنه هيختار اللي هتكمله ويكمل حياته معاها، هيختار بنت الأصول المتعلمة المثقفة اللي تعرف دينها كويس من حيث الجوهر وليس من حيث الشكل، هيختارها لأنه فعلاً بيحبها مش علشانها حلوة أو لأنها غنية أو علشان يطلع على قفاها زي ما بنشوف اليومين دول في نسبة مش قليلة للأسف.

مفروض الواحد يتجوز لما يحس إن ده الوقت الصح للجواز وإنه مستعد لتحمل المسئولية مش جواز للجواز، لازم يتجوز لما يلاقي الشريك المناسب اللي يختاره بنفسه وما يكونش الشريك ده من اختيار أهله علشان ما يرجعش يقول كان اختيار غلط وفى نفس الوقت ما يخترش أي حد علشان المجتمع بيضغط عليه ويسألوا أسالة مستفزة من عينة هو أنت ما تجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ هو أنت فيك إيه، ما أنت لازم تتجوز، ماهو مش علشان يخرس لسان الناس عنه يروح يتجوز أي واحدة وخلاص، لازم ومليون لازم يبقى متأكد مليار في الميه إن دي هى الشريك الصح والمناسب ليه وماينفعش أي حد تاني غيرها.

لو اختار صح هيكتفي بواحدة ومش هيدور على غيرها أو يفكر يتجوز تاني، وحتى لو فكرت يتجوز تاني هيفكر في كلام ربنا في كتابه الكريم مليار مرة قبل ما يتجوز التانية.

سورة النساء: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" الآية 3

صورة النساء: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ" الآية 129

يعني التعدد أساسه العدل، وبدون العدل لن تستقيم الحياة فلو قررت تتجوز للمرة الثانية لازم تكون عادل بين الاثنين في كل شيء والأهم إنك تعرف الأولى بلاش تخليها زي الأطرش في الزفة لازم تبقى راجل وتواجه، تبقى واضح وصريح ما تحطهاش قدام الأمر الواقع، بلاش تبقى عامل زي العيل الصغير اللي مش قادر يواجه وخايف من أمه لأنه حاسس إنه عامل حاجة غلط فبيخبي عليها.

الوضوح والصراحة من أهم مقومات العدل ودي أساسيات لازم تربوا عيالكم عليها، لازم يتعلموا يدوا الحقوق لأصحابها وأهم حق هو حرية الاختيار، فلو الأولى رفضت تكمل تديها حريتها وتطلقها طالما ده اختيارها وزي ما أنت أخدتك حريتك في الاختيار تديها هي كمان حريتها في الاختيار لكن من غير ده هينتفى العدل وهيترسخ الظلم.

العدل هو الحاجة الأهم في المعادلة فلو هو اتعلم وأتربي على العدل وإنه ما يخدش حق حد ولا يجي على حد استحالة إنه يروح يتجوز واحدة تانية ويظلم الأولانية لأن كده انتفى العدل.

من الآخر ربوا عيالكم على الوضوح والصراحة والعدل هتلاقوا المجتمع هيتعدل ومش هيكون فيه كم المشاكل الموجودة حالياً لأن العدل أساس الملك واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.