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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ديلر لاتجاره بالحشيش في الزاوية الحمراء

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس ديلر مخدرات؛ لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار، ولك في أثناء ضبطه خلال مشاجرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكلفت جهات التحقيق، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل  عن ذلك.

وقررت جهات التحقيق حجز طرفى المشاجرة  24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رجال الأمن نجحوا فى فض مشاجرة بالزاوية الحمراء وضبط طرفيها وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

جاء ذلك؛ بعد أن تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين انها وقعت بين تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص في قنا؛ بعد حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات بينهما.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وضبطت بحوزة الطرف الثانى حقيبة بداخلها (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية.

حبس ديلر مخدرات الحشيش مصلحة الطب الشرعي رجال المباحث

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