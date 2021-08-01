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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد الأحمر الأكثر تسجيلاً .. إحصائيات منتخب مصر لكرة اليد أمام البحرين

صدى البلد

حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازا فريدا من نوعه بعد الفوز على البحرين 30-20 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقيا يحقق 4 انتصارات في دور المجموعات بالأولمبياد.

وحققت مصر الفوز على البرتغال واليابان والسويد والبحرين وخسرت من الدنمارك لتحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط وتواجه ألمانيا ثالث المجموعة يوم الثلاثاء المقبل في ربع النهائي.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية إحصائيات منتخب مصر لكرة اليد اليوم أمام نظيره البحريني

سجل لاعبو المنتخب الوطني 30 هدف من 50 تصويبة بنسبة تصل إلى 60٪، بواقع 13 هدف عن طريق ال 6 متر، وهدف عن طريق ال 7 أمتار، و 3 أهداف عن طريق ال 9 أمتار، وهدفين عن طريق الأجنحة، و 7 أهداف عن طريق الهجوم السريع، و 3 أهداف عن طريق المراوغات.

ويعد اللاعب أحمد الأحمر هو أكثر لاعبي المنتخب الوطني تسجيلاً للأهداف أمام البحرين برصيد 5 أهداف، يليه كلاً من عمر الوكيل "بكار" وسيف الدرع وأحمد عادل بتسجيلهم ل 4 أهداف، ويأتي ثالثاً الجناح الأيمن محمد سند برصيد 3 أهداف.

ويحل رابعاً كلاً من يحيى خالد وأحمد هشام "دودو" ويحيى الدرع بتسجيلهم لهدفين، ثم يأتي خامساً كلاً من علي زين العابدين ومحمد عصام الطيار برصيد هدف واحد لكل منهما.

ونجح محمد عصام الطيار حارس مرمى المنتخب الوطني في التصدي ل 15 تصويبة من 35 تسديدة على المرمى بنسبة تصل إلى 43٪.

بهذا الفوز رفع المنتخب الوطني لكرة اليد رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة، ويحل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية خلف المنتخب الدنماركي صاحب الصدارة.

ويلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي بنظيره الألماني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

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