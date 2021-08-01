خواطر نفسية.. كتاب جديد لمصطفى النحاس في معرض الكتاب 2022

أصبح الاهتمام بالصحة النفسية في الوقت الحالي أمرا طبيعيا، ويبحث القارئ عن الكتب المختصة بالصحة النفسية والمشكلات وحلها، ويتحدث الدكتور مصطفى النحاس عن إصداراته في مجال الصحة النفسية، وعن مبادرة “نفسك” التي شارك فيها وهي أول مبادرة تهتم بالصحة النفسية في مصر.

هل تشارك بعمل جديد في معرض الكتاب 2022؟

قال الكاتب النفسي مصطفى النحاس عن تحضيره لكتاب "خواطر نفسية"، وهو كتاب يتحدث عن التوازن النفسي، وكيف يصل الإنسان للتوازن النفسي بشكل سهل وسلس دون فرص أو قيود صعبة.

ما هي الفكرة القائم عليها كتاب "خواطر نفسية"؟

في رمضان الماضي كان لدي فيديوهات يتم التحدث فيها يوميا عن خاطرة نفسية مثل التقبل أو جلد الذات أو عن كيفية اختيار شريك الحياة أو يتخطى صدمة مر بها، فالكتاب قائم على طرح المشكلات التى تواجه الإنسان وطرح حلول لها فلا يوجد حل واحد لكل المشاكل كل مشكلة تتضمن العديد من الحلول.

هل فكرة الذهاب لدكتور نفسي مازالت وصمة عار كما كان يراها البعض أم تغيرت الفكرة؟

ما زال البعض يرى أنها وصمة عار ولكن منذ عشر سنوات كان الوضع مختلفا تماما، فذهاب البنت وقتها لدكتور نفسي كان يعتبر وصمة عار، وكان الأساس الذهاب للشيوخ والقساوسة، وسيرى البعض أنه سيوقف حالها في الزواج ولكن في الوقت الحالي مع زيادة الوعي أصبح أمرا طبيعيا فيرون أنه سيطور الشخص عند زيارة الطبيب النفسي فيأتي لعيادته عائلات كاملة من أم وأب وأبناء لتطوير صحتهم النفسية، كما أنه مناسب لصحة العلاقات.

كيف ترى أن مبادرة "نفسك" وهي أول مبادرة نفسية في مصر ستحسن من الصحة النفسية؟

يقول عن مشاركته فى مبادرة الصحة النفسية، إنه مؤخراً أصبح من الأساس الاهتمام بالصحة النفسية، والجانب إيجابي لحل المشاكل النفسية ولكن الجانب السلبي أن الكثير يعطي آراءً دون أساس أو معلومة.

وكثير من الناس يخافون من فكرة الذهاب لطبيب نفسي ويجدونه وصمة عار، ولكن مع إيجاد حلول للمشاكل النفسية وعمل ايفنتات والتحاور معهم يتم حل العقدة، ففكرة المبادرة عظيمة.



ماذا عن إصداراتك السابقة في معرض الكتاب؟

وأوضح أنه شارك بكتب منها "خانة اليك" فهي حكايات من العيادة النفسية على لسان المرضى، كل مريض يحكي تجربته ويحللها نفسياً لإيجاد حل، والكتاب الثاني "أكواد السعادة" عبارة عن مقولات لعبارات نفسية على هيئة كود يعطي معلومات للناس، وكان تأثير الكتابين على القراء كبيرا جداً، فهو أعطاهم أفكارا بدلا من عبارات مباشرة.