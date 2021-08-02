بسبب فيديو حديثه مع اللاعيبة.. أحمد حجازي يعتذر لجمهور الكرة المصرية

وجه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل أولمبياد طوكيو2020.

ونشر حجازى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب " كان هدفنا ننهي مشوارنا في البطولة بميدالية اوليمبية لبلدنا .بس الحمدلله علي كل شئ.

ان شاء الله دا يكون جيل يخدم الكرة المصرية ويكون قوام للمنتخب الاول في المستقبل القريب وإن البطولة دي تكون دافع ليهم ولينا كلنا للتطور وتحقيق نتائج افضل في البطولات الكبري حتي امام افضل الفرق .

واضاف حجازى : كان ليا الشرف اني اشارك و أمثل بلدي لثاني مره بعد ١٠ سنوات في الاولمبياد و اني اكون مع اكثر لاعب شارك في تاريخ مصر و ان شاء الله يكون لاعيبه تكرر نفس الانجاز و تعديه و يكون بميداليه اوليمبيه أيدٍ مطوية .

وتابع : شكراً الجهاز الفني والإداري والطبي شكراً اللاعبين وان شاء الله يكونوا اضافة للمنتخب الأول ".

واختتم حجازى “ اخيراً اسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراه في جمله ان (الكره مش باقيه لأن الكرة اساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال) كان المقصود منها بعد البطولة

ونكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخسارة ويكملوا مشوارهم وهيتقابلو في المنتخب الاول”.

وودع منتخب مصر الأولمبي، دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، عقب الخسارة أمام نظيره البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سايتاما، ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم، وأحرز هدف منتخب السامبا ماتيوس كونيا في الدقيقة 37.