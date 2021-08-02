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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار الديني لمؤسسة "فاعل خير" يوضح ماذا تعني معية الله؟.. فيديو

وهدان
وهدان

قال الشيخ أحمد وهدان المستشار الديني لمؤسسة فاعل خير ، إن معية الله تأتي الأنسان الجمال في كل شيء  ، إن الله لا يبعد عنك شيء إلا ليعطيك شيء افضل منه وهذه هي رحمة ومعية الله " وكم لله من لطف خفي لا يعلمه إلا الله ".


وأضاف وهداف خلال لقائه في برنامج " تفاصيل " المذاع علي قناه " صدى البلد 2" ، أن " قضاء  الله سبحانه وتعالي كله ير " ، ومن الإحسان أن تعبد  "الله "  كأنك تراه فأن لم تكن تراه فهو يراك ، لافتا أن " الله" خبير بأمور البشر وخبير بأحوالهم وبما ينفعهم .

 

اقرا ايضا : بالفيديو والصور.. مؤسسة "فاعل خير" تتبرع بحضانة أطفال لمستشفى الفيوم


تبرعت مؤسسة "فاعل خير" بحضّانة أطفال حديثة تبلغ قيمتها 40 ألف جنيه لصالح مستشفى الفيوم العام ، وذلك لسد العجز في عدد الحضانات بالمستشفى.


وأشاد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ، خلال تفقده الحضانة الجديدة بحضور الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة، بدور الجمعيات الخيرية في تخفيف معاناة وآلام المرضى، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً ، مؤكداً على وجود تنسيق دائم مع هذه الجمعيات وكافة منظمات المجتمع المدني ، نظراً لدورها الحيوي والفاعل في خدمة المجتمع والذي يشكل داعماً رئيسياً لمؤسسات الدولة.


من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك وعوداً أخرى من بعض المؤسسات الخيرية لتقديم مزيد من المساعدات والأجهزة الطبية لمستشفى الفيوم العام.
 

الله سبحانه وتعالى الجمعيات الخيرية المجتمع المدني مستشفي الفيوم العام المؤسسات وهدان

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