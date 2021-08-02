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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير قرية نهطاي

صدى البلد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه سيتابع بشكل يومي وميداني الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على أي معوقات لإزالتها بشكل فوري.

جاء ذلك  خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ صباح اليوم بقرية نهطاي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

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وتابع المحافظ إعادة تأهيل ودهان المباني الخاصة، تقليم الأشجار، إزالة جميع اليفط بأعمدة الإنارة ودهانها ورفع كفاءتها، تمهيد الطرق لحين رصفها، دهان البلدورات، تطهير الترع والمصارف لحين تأهيلها وذلك إلى جانب تفقد الأعمال داخل 27 موقع عمل.

يذكر أن محافظة الغربية تنفذ ٥ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ٥ مشروعات في قطاع الري، ، ٤ مشروعات في قطاع التربية والتعليم، إنشاء مجمع خدمي، إنشاء مجمع زراعي، صيانة عدد ٢ كوبري، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الصحة، إنشاء نقطة إسعاف، إنشاء نقطة إطفاء، رصف الطرق الرئيسية، تحسين أداء شبكات الكهرباء، إنشاء موقف سيارات، إنشاء مركز شباب، بجانب توفير ١٨ مسكن للأسر المستحقة ضمن مبادرة سكن كريم.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بالصور ..محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير قرية نهطاي بحياة كريمة

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