توتنهام يقرر معاقبة هاري كين لهذا السبب

قرر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تغريم لاعبه هاري كين، بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق اليوم، بحسب ما أكدته تقارير صحفية.

وأكدت شبكة “ سكاي سبورتس" أن إدارة توتنهام ستوقع غرامة على هاري كين، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق اليوم، حيث كان مقررًا أن يحضر اللاعب لمران “ سبيرز” اليوم، لكنه تخلف عن الحضور.

وأشارت الشبكة أن نادي توتنهام مصدوم من أفعال هاري كين، والذي يضغط من أجل الرحيل عن السبيرز هذا الصيف.

وتغيب هاري كين عن حضور مران توتنهام، اليوم الاثنين، استعدادًا للموسم الجديد، بعد نهاية إجازته الصيفية.

ويصر هاري كين على الرحيل عن توتنهام، حيث أن اللاعب أخبر إدارة ناديه شهر مايو الماضي، أنه يبحث عن فريق جديد من أجل الفوز بالبطولات.

ورفض نادي توتنهام عرضًا مقدمًا من مانشستر سيتي، يُقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات هاري كين، هذا الصيف.