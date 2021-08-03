حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

ما حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على السؤال: إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك فهو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب.

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا لم يقرأ المصلي الا الفاتحة فقط فالصلاة صحيحة لكنه ترك فضل وثواب يمكن أن يحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة يشغل بال كثير من المصلين كون بعضهم يأتي للصلاة متأخرا أو يصلى مع الإمام بداية من تكبيرة الإحرام، وحكم قراءة سورة بعد الفاتحة ليس ركنًا من أركان الصلاة بل عمل مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولى والثانية فقط أما الثالثة والرابعة فكان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالفاتحة فقط.

وفي سياق متصل قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.

واستشهدت الإفتاء بما جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في “سننه”.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.

هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة ، والأولى بعض آيات القرآن أيضا.

هل ممكن أصلي بآية واحدة بعد الفاتحة ؟

هل ممكن أصلي بآية واحدة بعد الفاتحة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وذلك خلال فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب على جمعة، فى فيديو له، أن الشافعية يقولون بالجواز حتى لو ببعض آية، فمن الممكن أن يقرأ الإمام سطرا أو سطرين من آية الدين وهى أكبر آية فى الدنيا بسورة البقرة.

وحكى موقف لرجل قديما كان يدعى "حب الرمان" منوها أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة ويقول بعد قراءة سورة الفاتحة قوله تعالى "مدهامتان" ويركع فصلاته هذه صحيحة.