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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طفل شاهد ماشفش حاجة لـ هاني رمزي: أنا السبب إنك تكون فنان

صدى البلد

نشر الفنان هاني رمزي صورة له مع الفنان المعتزل أحمد عبد الله نصر الذي جسد دور طفل في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".
 

وعلق هاني رمزي على الصورة قائلا: "ده المهندس أحمد، الطفل اللى كان مع عادل إمام فى شاهد ماشافش حاجه وكمان كان مع فؤاد المهندس فى إنها حقا عائلة محترمة، اللى لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زى الطفل ده، وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين ويجى يسلم عليا ويقولى أنا بقى يا سيدى السبب فى إنك تكون فنان.. مبسوط اني قابلتك واتصورت معاك".


ويقدم هاني رمزي والفنانة داليا البحيري لتقديم  مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسبيل  وتدور أحداث المسرحية حول شخصية أبو العربي الشهيرة “ هانى رمزى ” التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال عمل مسرحية أبو العربي في ميشن امبوسيبل

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

 

 

عادل إمام هاني رمزي فؤاد المهندس الفنان هانى رمزى مسرحية أبو العربي الفنان المعتزل أحمد عبد الله

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