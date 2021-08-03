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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تخفيضات 50%.. وزارة التموين تكشف أهمية الأوكازيون الصيفي للمواطنين ..فيديو

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن الوزارة تقوم بعمل الاوكازيون مرتين في العام، الأول تصفية صيفية والثاني تصفية شتوية ، مؤكدا ان الأوكازيون الصيفي بدأ الاثنين بناء علي تعليمات وزير التموين .

 

وأضاف خليل خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الأوكازيون يعطي فرصة ذهبية للمواطنين من خلال الحصول على احتياجاتهم المختلفة بتخفيضات عالية جدا ، مؤكدا على جودة السلع التي يقدمها الاوكازيون .

 

وأوضح أن المحلات التي ترغب في المشاركة بالاوكازيون يجب ان يكون معها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ، لافتا الى أن إقامة الاوكازيون تبدأ 2 أغسطس لمدة شهر .

 

وتابع " المحال يجب عليها وضع أسعار السلع قبل الاوكازيون وبعده حتى يظهر للمواطن قيمة التخفيض ، مؤكدا ان ملابس الاطفال في الاوكازيون يصل تخفيضها إلى 50% ".

 

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حددت وزارة التموين عددا من الشروط الملزمة لـ المحلات التجارية التي ترغب المشاركة في الأوكازيون والتي يمكن من خلال مراجعتها التعرف على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون بشكل رسمي ومحاولات الغش من جانب بعض التجار المتلاعبين، وذلك بالتزامن مع انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2021 الاثنين.

 

ويستعرض صدى البلد 5 شروط ملزمة للمحال التجارية الراغبة بالمشاركة في الأوكازيون الصيفي لعام 2021:


1. التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلعة بعد التخفيض.

2. الإعلان عن الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية والتخفيض.

3. الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم بالمشاركة في الأوكازيون.

4. الأوكازيون يستمر لمدة شهر كامل وينتهي في 2 سبتمبر 2012.

5. لكل محل المشاركة في الأوكازيون والتخفيضات الصيفية لمدة أسبوعين.

 

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قراراً وزارياً ببدء فترة الأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021 اعتباراً من  الاثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر على ‏أن يكون لكل محل أسبوعان.

 

وشمل القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

 

وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.
 

اسعار السلع وزارة التموين التجارة الداخلية عام 2021 قطاع التجارة المحال التجارية الاوكازيون وزير التموين

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