نجلاء الشرشابي عن نجلتها: واضح أني معرفتش أربي

شاركت الشيف نجلاء الشرشابي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو لها مع نجلتها من داخل سيارتها .

وعلقت نجلاء الشرشابي على الفيديو التي ظهرت به مع نجلتها قائلة: "واضح إني معرفتش أربي".

وقدمت نجلاء الشرشابي طريقة عمل مهلبية الجزر لأنها من أكثر الأكلات التى مذاقا شهيا لا مثيل له لتتمكن من إعدادها فى المنزل وتقديم هذا النوع من الحلوى لأفراد الأسرة والضيوف.

وتتميز طريقة عمل مهلبية الجزر أنها سهلة وبسيطة وتستطيع النساء المبتدئات فى المطبخ إعدادها في المنزل والحصول على نتائج حلوى ذات مذاق شهي.

وأهم ما يميز طريقة عمل مهلبية الجزر أنها من الوصفات الصحية والمغذية رغم كونها أنها أحد أصناف الحلويات حيث تحتوى على تشكيلة ن الفيتامينات والأملاح المعدنية والعناصر الغذائية المفيدة منها الصوديوم وفيتامين أ ومضادات الأكسدة والبيتا كاروتين المعروفة بقدرتها على حماية الجسم والبشرة من مشكلات عديدة.

هذا بالإضافة إلى أن مهلبية الجزر تمد الجسم بقدر كبير من الطاقة حيث تشعر الجسم بالحيوية والنشاط وتساعد فى التغلب على الشعور بالتعب والخمول.

نقدم لكم طريقة عمل مهلبية الجزر بوصفة سهلة ورخيصة وسريعة وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.